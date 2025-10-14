Esplosione forse attivata bombola gas

7.25 "Era un'operazione congiunta di Polizia. Al momento dell'accesso i testimoni dicono di aver sentito odore di gas; qualche istante dopo,l'esplosione".Così il ministro dell'Interno a Uno Mattina. "E' possibile -continua Piantedosi- che qualcuno dall'interno abbia attivato una bombola di gas creando i presupposti per la deflagrazione: i titolari dell'abitazione si sarebbero allontanati. Una persona sarebbe ferita". Il vicesindaco di Castel d'Azzano: l'esplosione sentita a 5km di distanza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

TRIBUTE BAND BATTLE!!! Per la prima voltain Friuli-Venezia Giulia (…e forse non solo), quattro tribute band si “sfidano” su quattro palchi. Tu sarai al centro della battaglia, circondato da un’esplosione di musica live a 360°! Si esibiranno come non le avete m - facebook.com Vai su Facebook

Roma: esplosione in un cantiere in via Prenestina/ Forse causata da una bombola GPL incendiata - Esplosione a Roma in un cantiere: forse è stata causata da una bombola GPL e sembra che non ci siano stati feriti ... Riporta ilsussidiario.net

Esplosione a Roma in zona Centocelle per la bombola d'ossigeno nel cantiere Atac, fermata una donna - A Roma in zona Centocelle si è verificata l'esplosione di una bombola Gpl, alla quale sono poi seguiti due incendi: paura in un asilo nido vicino. Lo riporta virgilio.it

Firenze, fiammate in officina per fuga di gpl: due ustionati, paura nel quartiere - Due persone in un’officina sono rimaste ustionate dalle fiammate provocate da una fuoriuscita di gas gpl da un’auto. Secondo lanazione.it