Esplosione feriti 11 CC e 4 agenti PS

9.20 Oltre ai tre Carabinieri travolti dal crollo dopo l'esplosione, a Castel d' Azzano sono rimasti feriti 11 Carabinieri e 4 agenti della Polizia di Stato. I militari sono ricoverati, in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita, in quattro ospedali di zona. Illesi solo tre dei Carabinieri intervenuti per lo sgombero nel casolare. Lesioni anche per 4 agenti di Polizia delle unità operative di pronto intervento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

