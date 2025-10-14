Esplosione feriti 11 CC e 4 agenti PS

9.20 Oltre ai tre Carabinieri travolti dal crollo dopo l'esplosione, a Castel d' Azzano sono rimasti feriti 11 Carabinieri e 4 agenti della Polizia di Stato. I militari sono ricoverati, in codice rosso ma fortunatamente non in pericolo di vita, in quattro ospedali di zona. Illesi solo tre dei Carabinieri intervenuti per lo sgombero nel casolare. Lesioni anche per 4 agenti di Polizia delle unità operative di pronto intervento. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abi - facebook.com Vai su Facebook

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abi - X Vai su X

Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: «Gesto intenzionale di assoluta follia». Chi sono le vittime - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Lo riporta ilgazzettino.it

Esplosione in una acciaieria in Pennsylvania: un morto, due dispersi e decine di feriti - Una persona è morta, altre due risultano disperse e decine di altre sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta in un'acciaieria nello stato americano della Pennsylvania. Come scrive rainews.it

Esplosione in Cina, 44 morti e centinaia di feriti a Tianjin - Sono almeno 44 Le vittime delle forti esplosioni in un deposito per materiali pericolosi nella città portuale cinese di Tianjin, nel nord del paese. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive