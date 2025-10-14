Esplosione durante uno sgombero nel Veronese muoiono tre carabinieri

- Articolo in aggiornamento - A causa di un'esplosione in un casolare di Castel D'Azzano (Verona) sono morti tre carabinieri e ci sono almeno 13 feriti tra militari e agenti di polizia. Un uomo e una donna di circa 60 anni, fratelli, sono stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre un terzo familiare è tutt'ora ricercato nella zona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando si è verificata la deflagrazione. Sarebbe stata la donna a causare l'esplosione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esplosione durante uno sgombero nel Veronese, muoiono tre carabinieri.

