Esplosione durante uno sgombero nel Veronese già due precedenti di un anno fa | chi sono i tre fratelli occupanti

Sono tre fratelli già noti per due episodi con la stessa dinamica - la casa saturata di gas - avvenuti un anno fa i responsabili dell’esplosione avvenuta stamani a Castel D’Azzano. Si tratta di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. Prima in ottobre, e poi il 24 novembre del 2024 si erano opposti all’arrivo dell’ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esplosione durante uno sgombero nel Veronese, già due precedenti di un anno fa: chi sono i tre fratelli occupanti

