Esplosione durante uno sgombero | morti tre carabinieri 15 feriti Arrestati tre fratelli | Azione premeditata c' erano 6 bombole

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese. Arrestati tre fratelli per omicidio premeditato: si sta valutando la strage. Meloni: «Profondo dolore». Piantedosi: «Un bilancio terribile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

