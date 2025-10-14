Esplosione durante uno sgombero | morti tre carabinieri 15 feriti Arrestati tre fratelli | Azione premeditata c' erano 6 bombole

Crolla palazzina, feriti militari e poliziotti nel Veronese. Arrestati tre fratelli per omicidio premeditato: si sta valutando la strage. Meloni: «Profondo dolore». Piantedosi: «Un bilancio terribile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Esplosione durante uno sgombero: morti tre carabinieri, 15 feriti. Arrestati tre fratelli | «Azione premeditata, c'erano 6 bombole»

News recenti che potrebbero piacerti

LE FOTO - Esplosione durante lo sgombero, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. Il luogo della strage - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine https://tg.la7.it/cronaca/esplosione-sgombero-casolare-carabinieri-castel-azzano-14-10-2025-245888… - X Vai su X

Esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri, 15 feriti. Fermato anche il terzo fratello che era fuggito - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Riporta ansa.it

Esplosione durante lo sgombero, tre carabinieri morti: l'incendio e i soccorsi disperati nel casolare di Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... ilgazzettino.it scrive

Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Segnala msn.com