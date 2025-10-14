Esplosione durante uno sgombero | morti 3 carabinieri 13 i feriti
La casa era satura di gas e l'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso che ha investito le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
