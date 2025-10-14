Esplosione durante uno sgombero | morti 3 carabinieri 13 i feriti

Imolaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa era satura di gas e l'esplosione è stata innescata all'apertura della porta d'ingresso che ha investito le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

esplosione durante uno sgombero morti 3 carabinieri 13 i feriti

© Imolaoggi.it - Esplosione durante uno sgombero: morti 3 carabinieri, 13 i feriti

Altri contenuti sullo stesso argomento

esplosione durante sgombero mortiVerona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Secondo msn.com

esplosione durante sgombero mortiEsplosione durante lo sgombero, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati un uomo e una donna. La diretta - Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Tragedia nella notte a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Scrive msn.com

esplosione durante sgombero mortiEsplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona, morti 3 carabinieri - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Durante Sgombero Morti