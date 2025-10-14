Esplosione durante uno sgombero le immagini del casolare sventrato viste dal drone
Le immagini dal drone girate a distanza del casolare di via San Martin, a Castel D’Azzano, nel Veronese, distrutto nell’esplosione in cui sono morti tre carabinieri. Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. Nel casolare abitavano tre fratelli. Due di loro, Maria Luisa, 59 anni, e Dino Ramponi, 63, sono rimasti feriti nell’esplosione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
