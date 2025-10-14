Esplosione durante uno sgombero le immagini del casolare sventrato viste dal drone

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini dal drone girate a distanza del casolare di via San Martin, a Castel D’Azzano, nel Veronese, distrutto nell’esplosione in cui sono morti tre carabinieri. Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. Nel casolare abitavano tre fratelli. Due di loro, Maria Luisa, 59 anni, e Dino Ramponi, 63, sono rimasti feriti nell’esplosione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

esplosione durante uno sgombero le immagini del casolare sventrato viste dal drone

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosione durante uno sgombero, le immagini del casolare sventrato viste dal drone

News recenti che potrebbero piacerti

esplosione durante sgombero immaginiEsplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri, 15 feriti. Fermato anche il terzo fratello che era fuggito - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Lo riporta ansa.it

esplosione durante sgombero immaginiEsplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri - Non si esclude che sia stato un gesto intenzionale da parte di uno degli occupanti dell'immobile ... Come scrive today.it

esplosione durante sgombero immaginiEsplosione durante uno sgombero: morti tre carabinieri - Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta oggi durante uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel d'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. ilroma.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Durante Sgombero Immagini