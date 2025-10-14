Esplosione durante uno sgombero | 3 carabinieri morti 13 feriti tra le forze dell’ordine Ci sono due fermati

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in via San Martino, nella notte. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione durante uno sgombero: 3 carabinieri morti, 13 feriti tra le forze dell’ordine. Ci sono due fermati

