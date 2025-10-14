Esplosione durante uno sgombero | 3 carabinieri morti 13 feriti tra le forze dell’ordine Ci sono due fermati
Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in via San Martino, nella notte. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ultim'ora. Tre carabinieri sono morti dopo l'esplosione durante lo sgombero di un'abitazione. In pochi attimi tutto si è sbriciolato. Una decina di persone, tra militari e agenti di polizia, sono rimaste ferite - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri - X Vai su X
Esplosione durante sgombero di un'abitazione nel Veronese, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Riporta ilmattino.it
Esplosione durante lo sgombero di un'abitazione, muoiono 3 carabinieri - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Da msn.com
Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona, morti 3 carabinieri - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. Si legge su msn.com