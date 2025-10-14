Esplosione durante sgombero morti tre Carabinieri

Esplosione durante sgombero a Castel d’Azzano provoca crollo casolare. Tre carabinieri morti, oltre dieci feriti. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Esplosione durante sgombero, morti tre Carabinieri

Scopri altri approfondimenti

Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri ebx.sh/K39zUL - X Vai su X

Ultim'ora. Tre carabinieri sono morti dopo l'esplosione durante lo sgombero di un'abitazione. In pochi attimi tutto si è sbriciolato. Una decina di persone, tra militari e agenti di polizia, sono rimaste ferite - facebook.com Vai su Facebook

Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Si legge su msn.com

Fratelli fanno esplodere il casolare durante lo sgombero, morti tre carabinieri e 13 feriti. Due 60enni fermati, un terzo uomo in fuga - Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Riporta msn.com

Esplosione durante lo sgombero, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati un uomo e una donna. La diretta - Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Tragedia nella notte a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. ilrestodelcarlino.it scrive