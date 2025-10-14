Esplosione durante sgombero di un' abitazione nel Veronese morti 3 carabinieri e 13 feriti | fermati fratello e sorella Lei ha provocato la deflagrazione

Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione durante sgombero di un'abitazione nel Veronese, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione»

Contenuti che potrebbero interessarti

Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri - X Vai su X

Ancora una giornata di guerriglia, contraddistinta dall'esplosione di un ordigno rudimentale durante il corteo degli studenti di Sinistra andato di scena a Torino. Intossicati numerosi agenti di Polizia dalle esalazioni urticanti rilasciate nell'aria. Data alle fiam - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante sgombero di un'abitazione, la palazzina crolla: morti tre carabinieri, decine di militari e agenti di polizia feriti - Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si ... Si legge su msn.com

Verona, esplosione in sgombero abitazione: morti 3 carabinieri - Questa mattina, nel comune di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una ... Riporta lapresse.it

Esplosione durante lo sgombero di un'abitazione, muoiono 3 carabinieri - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Lo riporta msn.com