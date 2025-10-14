Esplosione durante sgombero di un' abitazione a Castel d' Azzano morti 3 carabinieri e 17 feriti | fermati tre fratelli Hanno provocato la deflagrazione

Tre carabinieri sono morti e 17 tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 17 feriti: fermati tre fratelli. «Hanno provocato la deflagrazione»

Altre letture consigliate

#TG2000 - Esplosione casolare a #CastelDAzzano durante uno sgombero, morti 3 #carabinieri #14ottobre #cronaca #Verona #NEWS #TV2000 @tg2000it @_Carabinieri_ Vai su X

Esplosione durante sgombero a #Verona, #Meloni: dolore per il sacrificio dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Castel d’Azzano, lo sgombero diventa una strage: tre carabinieri uccisi e 13 feriti nell’esplosione di una casa - Una esplosione di un casolare a Castel d'Azzano nel veronese ha ucciso 3 carabinieri durante uno sgombero. Secondo panorama.it

Esplosione durante lo sgombero di un'abitazione in Veneto: tre carabinieri morti. Uno è di Taranto - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Da msn.com