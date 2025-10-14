Esplosione durante sgombero di un' abitazione a Castel d' Azzano morti 3 carabinieri e 17 feriti | fermati tre fratelli Funerali di Stato e lutto nazionale

Tre carabinieri sono morti e 17 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano,. Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 17 feriti: fermati tre fratelli. Funerali di Stato e lutto nazionale

Marco Pifferi, Davide Bernardello e Valerio Daprà: sono i tre carabinieri morti nella notte, uccisi dall'esplosione avvenuta durante uno sgombero a Castel d'Azzano, nel Veronese.

Esplosione durante lo sgombero a Castel d'Azzano: un anno fa Maria Luisa Ramponi minacciava di "far saltare tutto"

Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 17 feriti: fermati tre fratelli. Funerali di Stato e lutto nazionale - Tre carabinieri sono morti e 17 tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel d'Azzano.

