Esplosione durante sgombero di un' abitazione a Castel d' Azzano morti 3 carabinieri e 15 feriti | fermati tre fratelli Hanno provocato la deflagrazione

Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

