Esplosione durante sgombero di un' abitazione a Castel d' Azzano morti 3 carabinieri e 15 feriti | fermati fratello e sorella Lei ha provocato la deflagrazione

Ilmessaggero.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

