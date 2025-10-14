Esplosione durante sgombero di un' abitazione a Castel d' Azzano morti 3 carabinieri e 15 feriti | fermati fratello e sorella Lei ha provocato la deflagrazione

Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 15 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione»

News recenti che potrebbero piacerti

Esplosione durante uno sgombero, morti tre carabinieri. Piantedosi: «Bilancio terribile» editorialedomani.it/fatti/esplosio… - X Vai su X

Ultim'ora. Tre carabinieri sono morti dopo l'esplosione durante lo sgombero di un'abitazione. In pochi attimi tutto si è sbriciolato. Una decina di persone, tra militari e agenti di polizia, sono rimaste ferite - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... msn.com scrive

Esplosione durante sgombero abitazione, morti 3 carabinieri - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Si legge su gazzettadiparma.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione nel Veronese, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Si legge su msn.com