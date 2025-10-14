Esplosione durante sgombero di un' abitazione a Castel d' Azzano morti 3 carabinieri e 13 feriti | fermati fratello e sorella Lei ha provocato la deflagrazione

Ilmessaggero.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

esplosione durante sgombero di un abitazione a castel d azzano morti 3 carabinieri e 13 feriti fermati fratello e sorella lei ha provocato la deflagrazione

© Ilmessaggero.it - Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione»

News recenti che potrebbero piacerti

esplosione durante sgombero abitazioneEsplosione durante sgombero di un'abitazione nel Veronese, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Riporta msn.com

esplosione durante sgombero abitazioneVerona, esplosione in sgombero abitazione a Castel D’Azzano: morti tre carabinieri - Questa mattina, nel comune di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una ... Riporta msn.com

esplosione durante sgombero abitazioneVerona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Durante Sgombero Abitazione