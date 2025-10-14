Esplosione durante sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre carabinieri sono morti e altri 13 tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione avvenuta durante uno sgombero di un casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona. A provocare la deflagrazione sarebbero state le tre persone che occupavano lo stabile: fermati due di loro, un uomo e una donna fratelli di circa 60 anni; un terzo familiare sarebbe in fuga. Estratto dalle macerie il corpo di una delle vittime. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplosione durante sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri

Contenuti che potrebbero interessarti

Esplosione durante uno sgombero, morti tre carabinieri. Piantedosi: «Bilancio terribile» editorialedomani.it/fatti/esplosio… - X Vai su X

Ultim'ora. Tre carabinieri sono morti dopo l'esplosione durante lo sgombero di un'abitazione. In pochi attimi tutto si è sbriciolato. Una decina di persone, tra militari e agenti di polizia, sono rimaste ferite - facebook.com Vai su Facebook

Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Secondo msn.com

Esplode casolare durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. Una decina i feriti - Coinvolti militari e agenti di polizia che erano sul posto dov'era in corso un'attività di controllo di un'abitazione al cui interno c'erano tre persone. Lo riporta rainews.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Scrive msn.com