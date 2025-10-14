Esplosione durante sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre carabinieri sono morti e altri 13 tra militari dell’Arma, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione avvenuta durante uno sgombero di un casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona. A provocare la deflagrazione sarebbero state le tre persone che occupavano lo stabile: fermati due di loro, un uomo e una donna fratelli di circa 60 anni; un terzo familiare sarebbe in fuga. Estratto dalle macerie il corpo di una delle vittime.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

