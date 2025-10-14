Esplosione durante sfratto morti 3 Cc

7.00 Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione in un casolare di Castel d'Azzano, Verona. Secondo le prime informazioni, le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano 3 persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di 2 piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco subito intervenuti. Fermati un uomo e una donna. Prima ipotesi, una fuga di gas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

