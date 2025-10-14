Esplosione durante sfratto morti 3 Cc
7.00 Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione in un casolare di Castel d'Azzano, Verona. Secondo le prime informazioni, le forze dell'ordine erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano 3 persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di 2 piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del fuoco subito intervenuti. Fermati un uomo e una donna. Prima ipotesi, una fuga di gas. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri - X Vai su X
Ancora una giornata di guerriglia, contraddistinta dall'esplosione di un ordigno rudimentale durante il corteo degli studenti di Sinistra andato di scena a Torino. Intossicati numerosi agenti di Polizia dalle esalazioni urticanti rilasciate nell'aria. Data alle fiam - facebook.com Vai su Facebook
Verona, esplosione durante lo sgombero: morti tre carabinieri - A innescare l'esplosione una donna che occupava un immobile rurale a Castel d'Azzano: distrutto un casolare, ferite almeno quindici persone, tra cui altri militari e agenti di polizia ... Lo riporta italiaoggi.it
Verona, esplosione in sgombero abitazione: morti 3 carabinieri - Questa mattina, nel comune di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una ... lapresse.it scrive
Verona, esplosione durante sgombero abitazione: morti 3 carabinieri - Una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano. msn.com scrive