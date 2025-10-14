Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri Il dolore di Mattarella | Sconcerto cordoglio alle famiglie delle vittime Zaia | Profonda ferita per il Veneto

CASTEL D'AZZANO (VERONA) - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da parte mia c'è un dolore incredibile». È questo il primo commento del.

L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori. Risultano feriti, altri carabinieri e alcuni agenti di polizia - facebook.com Vai su Facebook

