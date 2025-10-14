Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri | chi sono le vittime Zaia | Profonda ferita per il Veneto

CASTEL D'AZZANO (VERONA) - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da parte mia c'è un dolore incredibile». È questo il primo commento del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: chi sono le vittime. Zaia: «Profonda ferita per il Veneto»

Approfondisci con queste news

[LA DIRETTA] Un’esplosione ha ucciso tre carabinieri durante uno gombero nel Veronese. Due delle vittime sono padovane: sono il carabiniere scelto Davide Bernardello, di San Giorgio delle Pertiche, e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà di P - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante uno sgombero, morti tre carabinieri. Piantedosi: «Bilancio terribile» editorialedomani.it/fatti/esplosio… - X Vai su X

Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: i resti del casolare distrutto a Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Segnala ilgazzettino.it

Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: «Gesto intenzionale di assoluta follia». Chi sono le vittime - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Secondo ilgazzettino.it

Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Scrive msn.com