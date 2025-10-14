Esplosione durante lo sgombero morti 3 carabinieri e 13 feriti | fermati un uomo e una donna La diretta
Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Tragedia nella notte a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti a causa di un'esplosione che ha distrutto un casolare dove le forze dell'ordine erano intervenute per eseguire uno sgombero. All'interno dello stabile, in via San Martino, stando alle prime informazioni sarebbero state presenti tre persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
