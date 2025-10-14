Esplosione durante lo sgombero di un' abitazione nel Veronese la palazzina crolla | morti tre carabinieri

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

