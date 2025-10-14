Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione morti 3 carabinieri Fermati fratello e sorella

Crolla palazzina a Castel D'Azzano (Verona), 13 feriti tra militari e poliziotti. Piantedosi: «Bilancio drammatico». Un terzo familiare è tutt'ora ricercato nella zona. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri. Fermati fratello e sorella

Argomenti simili trattati di recente

Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri - X Vai su X

Ancora una giornata di guerriglia, contraddistinta dall'esplosione di un ordigno rudimentale durante il corteo degli studenti di Sinistra andato di scena a Torino. Intossicati numerosi agenti di Polizia dalle esalazioni urticanti rilasciate nell'aria. Data alle fiam - facebook.com Vai su Facebook

Verona, esplosione durante lo sgombero: morti tre carabinieri - A innescare l'esplosione una donna che occupava un immobile rurale a Castel d'Azzano: distrutto un casolare, ferite almeno quindici persone, tra cui altri militari e agenti di polizia ... Scrive msn.com

Esplosione durante lo sgombero di un'abitazione, nel Veronese: muoiono 3 carabinieri - Il casolare in cui stavano intervendo è crollato: feriti una decina tra militari e poliziotti. Secondo msn.com

Esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri - Non si esclude che sia stato un gesto intenzionale da parte di uno degli occupanti dell'immobile ... Riporta today.it