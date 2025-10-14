Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione morti 3 carabinieri Fermati due fratelli in fuga il terzo

Crolla palazzina a Castel D'Azzano (Verona), 13 feriti tra militari e poliziotti. Piantedosi: “Bilancio drammatico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri. Fermati due fratelli, in fuga il terzo

Verona, esplosione durante sgombero casa: morti tre carabinieri ebx.sh/K39zUL - X Vai su X

Ultim'ora. Tre carabinieri sono morti dopo l'esplosione durante lo sgombero di un'abitazione. In pochi attimi tutto si è sbriciolato. Una decina di persone, tra militari e agenti di polizia, sono rimaste ferite - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante sgombero nel Veronese: tre carabinieri morti, feriti agenti e vigili del fuoco - La deflagrazione è avvenuta in un casolare occupato a Castel d’Azzano, durante un intervento delle forze dell’ordine ... Da altarimini.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione nel Veronese, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Scrive msn.com

Esplosione durante lo sgombero di un casolare nel Veronese, morti tre carabinieri - Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in una casa colonica di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, dove era in ... Riporta livesicilia.it