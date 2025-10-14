Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione morti 3 carabinieri Fermate due persone si cerca una terza

Crolla palazzina a Castel D'Azzano (Verona), 13 feriti tra militari e poliziotti. Piantedosi: “Bilancio drammatico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione, morti 3 carabinieri. Fermate due persone, si cerca una terza

Verona, esplosione durante lo sgombero: morti tre carabinieri - A innescare l'esplosione una donna che occupava un immobile rurale a Castel d'Azzano: distrutto un casolare, ferite almeno quindici persone, tra cui altri militari e agenti di polizia ... Segnala italiaoggi.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione, la palazzina crolla: morti tre carabinieri, decine di militari e agenti di polizia feriti - Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Da msn.com

Verona, esplosione in sgombero abitazione: morti 3 carabinieri - Questa mattina, nel comune di Castel D'Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una ... Secondo lapresse.it