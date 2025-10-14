Esplosione durante lo sgombero di un’abitazione morti 3 carabinieri Fermate due persone si cerca una terza

Crolla palazzina a Castel D'Azzano (Verona), 13 feriti tra militari e poliziotti. Piantedosi: “Bilancio drammatico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

