Esplosione durante lo sgombero di un' abitazione in Veneto | tre carabinieri morti Uno è di Taranto

Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel.

