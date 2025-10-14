Esplosione durante lo sgombero di un' abitazione in Veneto | tre carabinieri morti Uno è di Taranto

14 ott 2025

Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

