Esplosione durante lo sgombero di un casolare nel Veronese morti tre carabinieri Fermati

AGI - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori. A innescare l'esplosione una donna che occupava l'immobile. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. I feriti sarebbero almeno una quindicina. L'immobile era un casolare agricolo fatiscente già occupato in passato da braccianti. Due fermati . Due persone sono state fermate: sono fratello e sorella. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esplosione durante lo sgombero di un casolare nel Veronese, morti tre carabinieri. Fermati...

Argomenti simili trattati di recente

[LA DIRETTA] Un’esplosione ha ucciso tre carabinieri durante uno gombero nel Veronese. Due delle vittime sono padovane: sono il carabiniere scelto Davide Bernardello, di San Giorgio delle Pertiche, e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà di P - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante uno sgombero, morti tre carabinieri. Piantedosi: «Bilancio terribile» editorialedomani.it/fatti/esplosio… - X Vai su X

Esplosione durante lo sgombero, tre carabinieri morti: l'incendio e i soccorsi disperati nel casolare di Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Scrive ilgazzettino.it

Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Riporta msn.com

Castel d'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli - Un’esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese. Si legge su iltempo.it