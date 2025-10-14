Esplosione durante lo sgombero di un casolare | morti 3 carabinieri

Tragedia a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. C'è stata un'esplosione in un casolare e l'intero edificio, di due piani, è crollato. Secondo le prime informazioni, quando c'è stata la deflagrazione era in corso uno sgombero portato avanti delle forze di polizia e tre carabinieri sono morti. 🔗 Leggi su Today.it

