Esplosione durante lo sgombero di un casolare Morti 3 carabinieri fermati 2 fratelli

Un'esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese. In pochi istanti un casolare di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, si è trasformato in una trappola mortale per gli uomini delle forze dell'ordine impegnati in uno sgombero. Tre carabinieri sono morti, mentre tredici tra militari, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una delle persone barricate nell'abitazione. L'intero edificio, saturato di gas, è crollato travolgendo chi stava entrando per riportare la situazione alla normalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli

