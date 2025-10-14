Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona morti 3 carabinieri
AGI - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori. A innescare l'esplosione una donna che occupava l'immobile. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. I feriti sarebbero almeno una quindicina. Un uomo e una donna sono stati fermati. Lo riferiscono all'Agi fonti investigative. Secondo quanto si apprende l'immobile era un casolare agricolo fatiscente già occupato in passato da braccianti. 🔗 Leggi su Agi.it
