Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona morti 3 carabinieri Zaia | Una ve

AGI - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori. A innescare l'esplosione una donna che occupava l'immobile. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. I feriti sarebbero almeno una quindicina. L'immobile era un casolare agricolo fatiscente già occupato in passato da braccianti. Due fermati . Due persone sono state fermate: sono fratello e sorella. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona, morti 3 carabinieri. Zaia: "Una ve...

