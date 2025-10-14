Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona morti 3 carabinieri Zaia | Una ve

Agi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Tre Carabinieri sono morti nell'esplosione di un immobile rurale nel comune di Castel d'Azzano in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante le operazioni di perquisizione dell'immobile interessato da una procedura di sgombero coattivo: la struttura è crollata travolgendo gli operatori.  A innescare l'esplosione una donna che occupava l'immobile. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. I feriti sarebbero almeno una quindicina. L'immobile era un casolare agricolo fatiscente già occupato in passato da braccianti. Due fermati . Due persone sono state fermate: sono fratello e sorella. 🔗 Leggi su Agi.it

esplosione durante lo sgombero di un casolare a verona morti 3 carabinieri zaia una ve

© Agi.it - Esplosione durante lo sgombero di un casolare a Verona, morti 3 carabinieri. Zaia: "Una ve...

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

esplosione durante sgombero casolareEsplosione in un casolare a Castel D'Azzano durante uno sgombero, morti 3 carabinieri - Esplosione casolare, magistrato: se volontaria, reati sono strage e omicidio plurimo L'unica fortuna era la presenza dei vigili del fuoco. Lo riporta msn.com

esplosione durante sgombero casolareVerona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Due fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verona, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti tre carabinieri. Come scrive msn.com

esplosione durante sgombero casolareEsplosione a Castel D’Azzano: crolla un casolare, tre carabinieri morti e numerosi feriti - Castel D’Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: tre carabinieri muoiono e tredici tra militari e agenti rimangono feriti. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Durante Sgombero Casolare