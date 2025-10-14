“Una scena apocalittica. Sono stato tutta la notte sul luogo, è una cosa struggente”. Così il procuratore di Verona Raffaele Tito ha commentato all’Adnkronos la tragedia di Castel d’Azzano dove in un’esplosione hanno perso la vita tre carabinieri e 17 persone sono rimaste ferite. Nel video le immagini tra le macerie del casolare crollato. Tre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Esplosione di Castel d’Azzano, il Procuratore di Verona: “Una scena apocalittica”