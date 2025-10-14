Esplosione di Castel d’Azzano il Procuratore di Verona | Una scena apocalittica
“Una scena apocalittica. Sono stato tutta la notte sul luogo, è una cosa struggente”. Così il procuratore di Verona Raffaele Tito ha commentato all’Adnkronos la tragedia di Castel d’Azzano dove in un’esplosione hanno perso la vita tre carabinieri e 17 persone sono rimaste ferite. Nel video le immagini tra le macerie del casolare crollato. Tre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il presidente del Veneto Luca Zaia ha decretato tre giorni di lutto regionale per la morte dei tre carabinieri nell'esplosione di Castel D'Azzano (Verona). Un'ulteriore giornata di lutto è prevista nella giornata in cui si svolgeranno i funerali dei militari. #ANSA Vai su X
Tre carabinieri sono morti e quindici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante lo sgombero di un casolare nel Veronese: un uo - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione di Castel d’Azzano, il Procuratore di Verona: “Una scena apocalittica” - Così il procuratore di Verona Raffaele Tito ha commentato all’Adnkronos la tragedia di Castel d’Azzano dove in ... Lo riporta sassarinotizie.com
Tragica esplosione a Castel d'Azzano: cos'è successo e chi sono i tre Carabinieri rimasti uccisi - Tragedia a Castel D’Azzano: tre Carabinieri morti e 13 feriti nell’esplosione di un casolare durante un’operazione di sgombero. nordest24.it scrive
Esplosione Castel D'Azzano, Piantedosi: «Qualcuno potrebbe aver attivato una bombola del gas». Il procuratore: «Tragedia incredibile» - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. msn.com scrive