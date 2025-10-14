Esplosione di Castel D'Azzano già nel 2024 Maria Luisa Ramponi si opponeva allo sgombero | Abbiamo riempito casa di gas

Già nel 2024 Maria Luisa Ramponi raccontava di aver riempito insieme ai fratelli la casa di Castel d'Azzano di gas per opporsi allo sgombero dell'abitazione. Ora la donna è stata fermata insieme ai familiari: secondo l'accusa avrebbe utilizzato una molotov per innescare l'esplosione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Castel d'Azzano, chi sono i fratelli che hanno causato esplosione uccidendo 3 carabinieri - X Vai su X

Tre carabinieri sono morti e quindici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante lo sgombero di un casolare nel Veronese: un uo - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione di Castel D’Azzano, già nel 2024 Maria Luisa Ramponi si opponeva allo sgombero: “Abbiamo riempito casa di gas” - Già nel 2024 Maria Luisa Ramponi raccontava di aver riempito insieme ai fratelli la casa di Castel d'Azzano di gas per opporsi allo sgombero dell'abitazione ... Lo riporta fanpage.it

La donna responsabile dell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano in una vecchia intervista: «Faccio saltare tutto» - Maria Luisa Ramponi è stata fermata per l'esplosione del casolare a Castel D'Azzano che ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 15 persone fra militari, agenti di polizia e vigili d ... Scrive tg.la7.it

“I fratelli Ramponi avrebbero usato una molotov”: cos’è successo nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano - A Castel d’Azzano l’esplosione che ha ucciso tre carabinieri è stata "un fatto volontario", secondo il procuratore di Verona Raffaele Tito ... Secondo fanpage.it