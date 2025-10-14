Esplosione Castel D’Azzano VR fermati i 3 fratelli responsabili | Franco Dino e Maria Luisa Ramponi; nel 2024 protagonisti di episodio analogo

3 carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, sono morti nell’esplosione del casolare durante un’operazione di sgombero 3 carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

