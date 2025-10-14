Esplosione Castel D’Azzano lutto nazionale per i 3 carabinieri morti

Tv2000.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Castel d’Azzano, nel veronese, nella quale sono morti tre carabinieri e numerosi altri sono rimasti feriti. Servizio di Orlandi e Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

esplosione castel d8217azzano lutto nazionale per i 3 carabinieri morti

© Tv2000.it - Esplosione Castel D’Azzano, lutto nazionale per i 3 carabinieri morti

