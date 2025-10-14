Esplosione Castel D’Azzano lutto nazionale per i 3 carabinieri morti

Tragedia a Castel d’Azzano, nel veronese, nella quale sono morti tre carabinieri e numerosi altri sono rimasti feriti. Servizio di Orlandi e Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplosione Castel D’Azzano, lutto nazionale per i 3 carabinieri morti

Strage di Castel d'Azzano, il video che racconta la devastazione dopo l'esplosione nella quale sono morti tre carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

La donna responsabile dell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano in una vecchia intervista: «Ho riempito la casa di gas» https://tg.la7.it/cronaca/donna-responsabile-esplosione-casolare-castel-d-azzano-intervista-14-10-2025-245931… Vai su X

Esplosione a Castel D'Azzano, funerali di Stato e lutto nazionale per i tre carabinieri morti - Meloni chiede un minuto di silenzio al Cdm per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. Scrive virgilio.it

Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Come scrive ansa.it

Esplosione a Castel D’Azzano, Mattarella: “Sconcerto e dolore”. Meloni: “La tragedia ci richiama al sacrificio di chi serve lo Stato” - La casa era satura di gas e lo scoppio è stato innescato all'apertura della porta d'ingresso. Segnala quotidiano.net