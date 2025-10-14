Esplosione Castel D’Azzano Cdm approva lutto nazionale per i 3 carabinieri
“Una tragedia che ha colpito l’Arma e il Paese“. Il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo ha pronunciato parole di dolore e apprensione nonché di conforto rivolte ai famigliari dei carabinieri morti nella tragica esplosione del casolare a Castel D’Azzano. “Calcolate che non abbiamo avuto così tante perdite dalla strage del Pilastro e di Nassiriya“, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
