Esplosione casolare a Castel d’Azzano durante uno sgombero morti 3 carabinieri
Castel D’Azzano. Era satura di gas la struttura che i carabinieri erano pronti a sgomberare: 3 i militari uccisi, fermati i presunti responsabili, si ipotizza il reato di strage. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Tre carabinieri sono morti e quindici tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. L'esplosione è avvenuta durante lo sgombero di un casolare nel Veronese: un uo - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione a Verona durante la perquisizione di un casolare. Le parole del Comandante Provinciale Carabinieri, Colonello Claudio Papagno: "Gesto intenzionale e folle" - X Vai su X
Castel D’Azzano, esplode casolare durante sgombero: soccorsi al lavoro tra le macerie - (LaPresse) A Castel D’Azzano (Verona), un’esplosione in un casolare ha causato la morte di tre carabinieri: il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il ... Scrive msn.com
Castel d'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare. Morti 3 carabinieri, fermati 2 fratelli - Un’esplosione improvvisa, un boato che ha squarciato il silenzio della campagna veronese. Secondo iltempo.it
Esplosione a Castel D’Azzano: tre carabinieri morti, 13 feriti durante lo sgombero di un casolare - Lo sgombero era stato programmato dopo vari tentativi falliti di far uscire i tre fratelli, tutti sulla sessantina, che avevano minacciato di farsi esplodere. Si legge su giornaledipuglia.com