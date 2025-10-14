Esplosione casolare a Castel d’Azzano durante uno sgombero morti 3 carabinieri

14 ott 2025

Castel D’Azzano. Era satura di gas la struttura che i carabinieri erano pronti a sgomberare: 3 i militari uccisi, fermati i presunti responsabili, si ipotizza il reato di strage. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

