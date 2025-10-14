Un’esplosione in fonderia, un operaio ustionato, sette colleghi coinvolti, i pompieri, le ambulanze in codice rosso, i carabinieri. Momenti di grande apprensione si sono vissuti ieri mattina alla ditta Faser di via Cascina Greppi a Sovico. Era quasi mezzogiorno quando nella fonderia di ghisa, c’è stata un’esplosione. A provocarla, sembra che sia stato il liquido infiammabile contenuto in un barile di materiale per la lavorazione della ghisa. La fiammata che si è alzata ha investito l’operaio che ci stava lavorando, un uomo di 47 anni. Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco, provenienti da Desio e Seregno, assieme ai carabinieri della Stazione di Biassono, all’auto medica e alle ambulanze dell’Avis Meda e della Croce Bianca di Besana Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Esplosione alla fonderia di ghisa. Operaio ustionato al volto: è il quinto infortunio in un mese