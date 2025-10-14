Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Food: Gherardi (Confagricoltura), ‘Informare consumatore per scelta consapevole’ ildifforme.it
Roma Inter, Gasperini punta su Pellegrini da titolare: l’ex obiettivo vuole rispondere così internews24.com
La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 25esima puntata tpi.it
Vico Alleria a Napoli con “Social Attack”: il 12 dicembre al Teatro Palapartenope atomheartmagazine.co
Vibo Valentia. Nasce l’idea dell’Albo della Memoria: successo per l’iniziativa “Ali di Vibonesità”
Un viaggio nel passato per ritrovare le radici e costruire una memoria condivisa. È questo lo spiri... ► laprimapagina.it
Psicologa rivela la prima cosa che ogni genitore dovrebbe fare quando i figli affrontano un problema
Secondo la psicologa Lisa Damour, recentemente intervenuta in un podcast dedicato alla genitorialit... ► fanpage.it
Mentre una flottiglia di cannoniere statunitensi è radunata al largo delle coste del Venezuela, la leader dell'opposizione spiega che Maduro «ha attualmente l'opportunità di andare verso una transizione pacifica»
(testo redazione online) «Il tempo di Nicolas Maduro è scaduto, ma può ancora lasciare il potere pa... ► iodonna.it
Tour nazionale per i Vintage Violence: il nuovo video girato nelle gallerie sul lago
Un tour lungo tutta Italia per una delle band più celebri del nostro territorio, i mandellesi Vint... ► leccotoday.it
Marilena Negri, uccisa in un parco a Milano: disposte nuove indagini su due Dna maschili
Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Alberto Carboni, ha disposto nuovi accertamenti s... ► fanpage.it
Sconfitta per il Brasile di Ancelotti, Selecao ko con il Giappone
Il Giappone ha battuto in rimonta il Brasile di Carlo Ancelotti per 3-2, in una gara amichevole tra... ► lapresse.it
L’ultima lettera di Yanez Spettacolo teatrale nell’ambito del Progetto di cultura costituzionale L'anno delle scelte (25 aprile 1945 – 2 giugno 1946)
L’Ultima lettera di YanezSpettacolo teatrale nell’ambito del progetto di cultura costituzionale L'... ► pisatoday.it
Lukaku, denuncia choc: «Estorsioni familiari, il funerale di papà non si terrà in Belgio»
Lukaku, denuncia choc: «Estorsioni familiari, il funerale di papà non si terrà in Belgio». I due fr... ► calcionews24.com
Aumento degli iscritti ai dottorati e fabbisogno di competenze: Come il futuro della formazione può cambiare il lavoro e il territorio. Report Deloitte
Report Deloitte per il progetto MUSA evidenzia una crescita significativa degli iscritti ai corsi d... ► orizzontescuola.it
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: quando e dove vedere la sfilata
«Luci, camera, Angels». Non una semplice sfilata, ma un vero evento caratterizzato da spettacoli da... ► lettera43.it
Stellantis, Imparato: segnali di ripresa, 2026 sarà anno di crescita
Torino, 14 ott. (askanews) - "A settembre c'è una crescita dei privati molto interessante che fanno... ► quotidiano.net
Servizi per gli alunni disabili a "macchia di leopardo", la Cgil: "Si renda stabile il lavoro degli assistenti specialistici"
Servizi per gli alunni con disabilità a “macchia di leopardo” sul territorio provinciale e regiona... ► palermotoday.it
Di Gregorio e Provedel in campo per la Lega del Filo d'Oro a sostegno di bimbi e adulti sordociechi
Nel prossimo turno di A i calciatori inviteranno i tifosi ad aiutare la Fondazione - con un sms o un... ► gazzetta.it
Il “buco” magnetico dell’Atlantico cresce e cambia posizione: cosa significa per la Terra
Gli scienziati hanno scoperto che un “buco” nel campo magnetico terrestre, noto come Anomalia del S... ► fanpage.it
La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor
Milano, 14 ott. (askanews) – La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor: il 17 ottobre ... ► ildenaro.it
FOTO/ Furti e vandalismo: dell’Hotel Taburno resta solo lo scheletro
Tempo di lettura: < 1 minutoUn degrado assoluto, uno stato d’abbandono che non rispecchia assol... ► anteprima24.it
Food: Lusetti (Conad), “35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea”
“Diamo un contributo fondamentale al tema della dieta mediterranea, perché gran parte dei nostri pr... ► ildifforme.it
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 14 ottobre 2025 su La7
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 14 ottobre 2025, su La7 DIMARTED... ► tpi.it
Il Como oltre Nico Paz: Fabregas stravede per Baturina
La telefonata del tecnico è stata decisiva per il sì del centrocampista croato Il Como non è solo N... ► calciomercato.it
Snam, confermato accordo per l'acquisizione del 100% di Higas; strada pronta per la distribuzione del metano in più di 1/4 della Sardegna
Francesco Garau, segretario della Filctem Sardegna, dichiara:"Questo accordo apre a un rafforzamen... ► ilgiornaleditalia.it
Ricevi una telefonata muta? Se non riattacchi entro tre secondi, rischi grosso!
La nuova frontiera delle truffe telefoniche: quando si riceve una telefonata da un numero sconosciu... ► cityrumors.it
A Sorrento l’evento ““Olio, benessere, economia e tradizione”
Prosegue il percorso di valorizzazione delle eccellenze del Mezzogiorno promosso dall’EWS – European... ► 2anews.it
Atalanta, sorride Juric: Scamacca, Zalewski e Scalvini tornano in gruppo
I tre giocatori saranno a disposizione per la partita contro la Lazio. Ancora ai box Bellanova e Kos... ► gazzetta.it
Il giocatore perfetto secondo Zinedine Zidane
Al Festival dello Sport di Trento l'allenatore francese, ex leggenda di Real Madrid e Juventus, ha p... ► video.gazzetta.it
Orrore contro Jolanda Renga, la denuncia in pubblico
Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, è stata recentemente bersaglio di una g... ► tvzap.it
Dentro la crisi Bavelloni: cosa sta succedendo nell’azienda comasca e perché i dipendenti temono di perdere il lavoro
Al centro della vicenda ci sono due stabilimenti: uno a Bregnano, nel Comasco, e uno a Lentate sul... ► quicomo.it
Bonus auto elettriche, salta il click day del 15 ottobre: la nuova data
Ancora rinvio per gli incentivi all’acquisto di auto elettriche. Il click day, inizialmente previst... ► quifinanza.it
Provincia di Terni, l’Ape d’Oro 2025: “Riconoscimento importante per chi ha contribuito alla crescita della nostra comunità”
“Valorizzare le eccellenze espresse dai nostri concittadini attraverso un appuntamento importante ... ► ternitoday.it
Atalanta, Scamacca torna in gruppo: può esserci contro la Lazio
Bergamo, 14 ottobre 2025 – Dopo sei settimane di lavoro personalizzato da oggi Gianluca Scamacca ha... ► sport.quotidiano.net
Regionali, Campanile candidato di Per: “Campo largo? È slabbrato con infiltrati centrodestra”
E’ il candidato alla presidenza della Regione Campania per la lista civica Per. Nicola Campanile, c... ► teleclubitalia.it
Il Sudamerica del futuro passa dalla cooperazione tra Italia e Paraguay
Due incontri in meno di tre settimane per Giorgia Meloni e il Presidente del Paraguay, Santiago Peñ... ► formiche.net
Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo”
“La dieta mediterranea è una bussola semplice e fattibile che vorremmo trasformare in un algoritmo ... ► ildifforme.it
La Florio: “Così ho scoperto Pio Esposito e Tonali. Vi racconto il nuovo talento” | ESCLUSIVO
Roberto La Florio è uno dei più grandi scopritori del calcio italiano. Negli anni ha individuato ta... ► calciomercato.it
La lite al bar di Treviglio e il fendente al collo: 27enne arrestato per tentato omicidio
Bergamo – È stato arrestato nella notte il presunto responsabile dell’accoltellamento avvenuto lune... ► ilgiorno.it
Food: Fabbrino (Fruttagel), ‘Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare”
“È chiaro che il promuovere il concetto di dieta alimentare risulta magari più semplice per le impr... ► ildifforme.it
Stellantis, Ficili: risultati positivi per Alfa, fiduciosi su Maserati
Torino, 14 ott. (askanews) - "I risultati di Alfa Romeo sono assolutamente positivi a livello global... ► quotidiano.net
Ponte Morandi: chiesti 18 anni e 6 mesi per l'ex ad di Autostrade Castellucci
AGI - L'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex amministratore delegato di Autost... ► agi.it
Mense scolastiche e ospedaliere a rischio: la ristorazione collettiva italiana è un bivio
Il settore della ristorazione collettiva si trova in una situazione molto delicata. Sì, perché è ar... ► panorama.it
Caso Centro Nuoto, il sindaco fa il punto: "Quote non pagate, ecco cosa succederà"
Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday"Il Centro Nuoto Copparo (ogg... ► ferraratoday.it
Centrale al Caleotto, Acinque risponde alle polemiche: "Progetto conosciuto da tutti e da anni"
Il progetto va avanti nonostante le polemiche. Acinque Energy Greenway ha convocato i giornalisti ... ► leccotoday.it
“Il tumore è tornato e se l’è portato via”. Televisione in lutto, addio all’attore
Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di un attore che ha saputo conquistare il pub... ► caffeinamagazine.it
Italia tra i Paesi più sedentari dell’Ocse: più di 9 bambini su 10 (11 15 anni) non fanno sport
Con meno sedentari, la spesa sanitaria italiana potrebbe risparmiare fino a 77,4 miliardi di euro e... ► quotidiano.net
Biennale, Canziani curatrice del Padiglione Italia
A rappresentare l’Italia alla 61esima Biennale d’Arte di Venezia in programma dal 9 maggio al 22 no... ► lettera43.it
Carcere Livorno, ecco 14 nuovi agenti di polizia penitenziaria. Il sindacato: "Bene, ma restano i troppi problemi strutturali"
Al carcere di Livorno hanno iniziato a prestare servizio 14 nuovi agenti della polizia penitenziar... ► livornotoday.it
Salute, 8 italiani su 10 chiedono di evitare per legge i cibi ultra formulati nelle mense scolastiche
Otto italiani su dieci chiedono di vietare per legge la presenza, nelle mense scolastiche, dei cibi... ► bergamonews.it
La passione di Cristo: Resurrezione di Mel Gibson ha trovato i suoi protagonisti
“La Resurrezione di Cristo” di Mel Gibson, il seguito a lungo rimandato di “La Passione di Cristo” ... ► metropolitanmagazine
Husqvarna Enduro Pro 2026: TE 300 Pro e FE 350 Pro, le nuove regine dell’off road
(Adnkronos) – Husqvarna Mobility alza ancora l’asticella nel mondo dell’enduro con la presentazione ... ► periodicodaily.com
Screening genomico neonatale, Puglia prima al mondo: “Servizio gratuito”
Screening genomico neonatale gratuito per tutti i neonati: la Puglia segna un primato mondiale nell... ► ildifforme.it
“Juve giocatori presi non malvagi per puntare all’Europa League”, la BORDATA a Comolli
C’è un gran parlare di calciomercato in casa Juventus soprattutto dopo i ko di Gleison Bremer e Jua... ► tvplay.it
Erasmus Days al Liceo Linguistico Falcone di Bergamo
In occasione della celebrazione degli #ErasmusDays Edizione 2025, la Stampa è invitata sabato 18 ot... ► bergamonews.it
Gaza, media: il mancato rientro dei corpi degli ostaggi "potrebbe compromettere l'accordo"
Hamas: "Uccisione di palestinesi viola il cessate il fuoco". Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recupe... ► tgcom24.mediaset.it
Torino capitale dell’innovazione con la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World
Si è conclusa la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, organizzato da ANGI – Ass... ► torinotoday.it
Sostenibilità, Dal Verme (Agenzia del Demanio): “Fondamentale fare rete”
(Adnkronos) – “L’aspetto fondamentale, quando si parla di efficientamento energetico e di sviluppo s... ► periodicodaily.com
Professioni, Cni incontra la Camera croata degli ingegneri civili
(Adnkronos) – Oggi a RiJeka, nell’ambito dei lavori del 69° Congresso nazionale degli ingegneri, si... ► ildifforme.it
Jolanda Renga ricattata sui social: "10mila dollari da Ambra Angiolini o pubblico le tue foto nuda"
"Ti rovinerò la vita", si legge nel messaggio. Immediata la chiamata ai genitori, Ambra Angiolini e ... ► gazzetta.it
Anche Francesca Albanese può toppare: l’importante è riconoscerlo
Quando cominci ad apprezzare un personaggio pubblico – perché condividi le sue idee, perché la caus... ► lettera43.it
Formazioni ufficiali Italia Armenia Under 21: le scelte del ct Baldini per il match di qualificazioni agli Europei. Ecco la decisione sul bianconero Faticanti
di Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Italia Armenia Under 21: le scelte del ct Silvio Bal... ► juventusnews24.com
Nuova Alfa Romeo Stelvio 2026: le ultime news sul lancio
Ecco le informazioni aggiornate (ottobre / novembre 2025) che si hanno finora sulla nuova generazi... ► ilgiornaledigitale.i
"Diventa volontario del soccorso"
“Dare una mano è meraviglioso! Diventa volontario del soccorso”. Questo l'appello del Soccorso Bel... ► leccotoday.it
Carlos Augusto Inter, primo incontro per il rinnovo: emerge questa sensazione
di Redazione Inter News 24Carlos Augusto Inter, le ultime sul ruolo dell’esterno brasiliano con Chiv... ► internews24.com
I figli degli altri: tutto quello che c’è da sapere sul film
I figli degli altri: trama, cast e streaming del film su Rai 3 Questa sera, martedì 14 ottobre 2025... ► tpi.it
Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film
Greenland: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ... ► tpi.it