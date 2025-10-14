Esplosione a Castel D' Azzano vicino Verona 3 carabinieri morti e diversi agenti feriti durante uno sgombero

Tre carabinieri morti e diversi agenti feriti nell'esplosione di un casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona, durante uno sgombero. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione a Castel D'Azzano vicino Verona, 3 carabinieri morti e diversi agenti feriti durante uno sgombero

News recenti che potrebbero piacerti

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. #ANSA - X Vai su X

Brolo: Il Castello Normanno che Brilla di Colori su Eolie! Un'esplosione di storia e luce! Il Castello di Brolo si veste di colori vibranti all'ora blu, vegliando sul Mar Tirreno e sulle sagome inconfondibili delle Isole Eolie. Qual è il tuo colore preferito in questa - facebook.com Vai su Facebook

Castel d’Azzano, sgombero si trasforma in carneficina, morti tre Carabinieri - Tre carabinieri sono morti in un’esplosione a Castel d’Azzano: un’operazione di sgombero si è trasformata in una tragedia ... Riporta veronaoggi.it

Esplode casolare durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. Una decina i feriti - Coinvolti militari e agenti di polizia che erano sul posto dov'era in corso un'attività di controllo di un'abitazione al cui interno c'erano tre persone. Scrive rainews.it

Esplosione durante sgombero di un'abitazione nel Veronese, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Secondo msn.com