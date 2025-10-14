Esplosione a Castel D' Azzano vicino Verona 3 carabinieri morti e diversi agenti feriti durante uno sgombero

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre carabinieri morti e diversi agenti feriti nell'esplosione di un casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona, durante uno sgombero. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

esplosione a castel d azzano vicino verona 3 carabinieri morti e diversi agenti feriti durante uno sgombero

© Notizie.virgilio.it - Esplosione a Castel D'Azzano vicino Verona, 3 carabinieri morti e diversi agenti feriti durante uno sgombero

News recenti che potrebbero piacerti

esplosione castel d azzanoCastel d’Azzano, sgombero si trasforma in carneficina, morti tre Carabinieri - Tre carabinieri sono morti in un’esplosione a Castel d’Azzano: un’operazione di sgombero si è trasformata in una tragedia ... Riporta veronaoggi.it

esplosione castel d azzanoEsplode casolare durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. Una decina i feriti - Coinvolti militari e agenti di polizia che erano sul posto dov'era in corso un'attività di controllo di un'abitazione al cui interno c'erano tre persone. Scrive rainews.it

esplosione castel d azzanoEsplosione durante sgombero di un'abitazione nel Veronese, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Castel D Azzano