Esplosione a Castel d’Azzano | tre carabinieri morti durante uno sgombero

Martedì tre carabinieri hanno perso la vita e 13 tra militari e agenti sono rimasti feriti nell’esplosione di un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. L’episodio è avvenuto durante un’operazione di sgombero: l’abitazione, di due piani, è crollata dopo una deflagrazione che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata causata da una fuga di gas. All’interno si trovavano tre fratelli – Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi – già noti alle forze dell’ordine per un episodio simile nel 2024. Due dei fratelli sono rimasti feriti nell’esplosione e sono stati fermati, mentre il terzo è ricercato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esplosione a Castel d’Azzano: tre carabinieri morti durante uno sgombero

