Esplosione a Castel d’Azzano | tre carabinieri morti durante uno sgombero tredici i feriti

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nel Veronese. Una violenta esplosione ha distrutto un casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, provocando la morte di tre carabinieri e il ferimento di tredici persone tra forze dell’ordine e soccorritori. Le vittime sono il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il carabiniere scelto Davide Bernardello e il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà. L’esplosione è avvenuta durante un’operazione di sgombero e, secondo le prime ricostruzioni, non si tratterebbe di un incidente, ma di un gesto volontario degli occupanti dell’immobile, tre fratelli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

