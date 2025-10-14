Esplosione a Castel D' Azzano quella volta che i Ramponi si opposero allo sgombero | Casa riempita di gas

Notizie.virgilio.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Luisa Ramponi, ritenuta responsabile dell'esplosione a Castel D'Azzano, un anno fa disse: "Volevano fare lo sgombero, ci siamo opposti in tutti i modi". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

esplosione a castel d azzano quella volta che i ramponi si opposero allo sgombero casa riempita di gas

© Notizie.virgilio.it - Esplosione a Castel D'Azzano, quella volta che i Ramponi si opposero allo sgombero: "Casa riempita di gas"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

esplosione castel d azzanoEsplosione a Castel D’Azzano, Mattarella: “Sconcerto e dolore”. Meloni: “La tragedia ci richiama al sacrificio di chi serve lo Stato” - La casa era satura di gas e lo scoppio è stato innescato all'apertura della porta d'ingresso. Lo riporta quotidiano.net

esplosione castel d azzanoEsplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 17 feriti tra le forze dell'ordine - Fermati i tre fratelli che già in precedenza avevano minacciato di provocare una tragedia, facendo saltare in aria il casolare. Scrive tg.la7.it

esplosione castel d azzanoEsplosione durante lo sgombero a Castel D’Azzano (Verona), morti 3 carabinieri e 25 feriti: arrestati tre fratelli. Funerali di Stato. La diretta - A far esplodere il casolare sarebbe stata la donna: dopo aver saturato di gas gli ambienti avrebbe provocato l’innesco. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Castel D Azzano