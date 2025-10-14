Esplosione a Castel D' Azzano quella volta che i Ramponi si opposero allo sgombero | Casa riempita di gas

Maria Luisa Ramponi, ritenuta responsabile dell'esplosione a Castel D'Azzano, un anno fa disse: "Volevano fare lo sgombero, ci siamo opposti in tutti i modi". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Esplosione a Castel D'Azzano, quella volta che i Ramponi si opposero allo sgombero: "Casa riempita di gas"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . Esplosione durante uno sgombero a Castel d'Azzano: 3 carabinieri morti. A Ore 14 il mio commento, con alcune domande, necessariamente dure. Poi abbiamo parlato del profilo di Maranzano, assassino di Paolo - facebook.com Vai su Facebook

La donna responsabile dell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano in una vecchia intervista: «Ho riempito la casa di gas» https://tg.la7.it/cronaca/donna-responsabile-esplosione-casolare-castel-d-azzano-intervista-14-10-2025-245931… - X Vai su X

Esplosione a Castel D’Azzano, Mattarella: “Sconcerto e dolore”. Meloni: “La tragedia ci richiama al sacrificio di chi serve lo Stato” - La casa era satura di gas e lo scoppio è stato innescato all'apertura della porta d'ingresso. Lo riporta quotidiano.net

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 17 feriti tra le forze dell'ordine - Fermati i tre fratelli che già in precedenza avevano minacciato di provocare una tragedia, facendo saltare in aria il casolare. Scrive tg.la7.it

Esplosione durante lo sgombero a Castel D’Azzano (Verona), morti 3 carabinieri e 25 feriti: arrestati tre fratelli. Funerali di Stato. La diretta - A far esplodere il casolare sarebbe stata la donna: dopo aver saturato di gas gli ambienti avrebbe provocato l’innesco. ilrestodelcarlino.it scrive