Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in una forte esplosione avvenuta in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. L’incidente è avvenuto nel corso della notte e ha completamente distrutto l’edificio. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l’abitazione, al cui interno si trovavano tre persone, quando si è verificata la deflagrazione. L’intero stabile, composto da due piani, è crollato all’improvviso, travolgendo i militari e gli agenti che si trovavano nei pressi. L’onda d’urto è stata avvertita a grande distanza e ha provocato danni anche alle abitazioni vicine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esplosione a Castel D’Azzano, muoiono tre carabinieri durante uno sgombero