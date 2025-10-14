Esplosione a Castel D’Azzano muoiono tre carabinieri durante uno sgombero | due fermi e terzo uomo in fuga

Un silenzio irreale, rotto solo da un boato che ha svegliato un intero paese. Castel D’Azzano si è ritrovata improvvisamente catapultata in un incubo da cui sembra impossibile svegliarsi. Nessuno, tra le vie tranquille della provincia di Verona, avrebbe mai potuto immaginare una notte così. Le prime luci dell’alba hanno svelato le conseguenze di una tragedia che lascia senza parole. Un casolare ridotto in macerie, volti segnati dalla paura, forze dell’ordine e soccorritori tra polvere e fango. Una scena che ricorda le pagine più drammatiche della cronaca nera italiana. L’esplosione, improvvisa e violentissima, ha colpito un’abitazione durante un intervento di sgombero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

