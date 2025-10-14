Esplosione a Castel d' Azzano morti 3 carabinieri | la casa satura di gas la bombola attivata dall' interno l' irruzione e il crollo La ricostruzione

Lo sgombero programmato da tempo, le minacce di far saltare il casolare in aria, il gas all'interno dell'abitazione. Sono gli elementi emersi nella prima ricostruzione dell'esplosione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri: la casa satura di gas, la bombola attivata dall'interno, l'irruzione e il crollo. La ricostruzione

L'esplosione di Castel d'Azzano è stata provocata dai tre occupanti del casolare per scongiurare lo sgombero a cui si opponevano. La casa era già satura di gas all'arrivo delle forze dell'ordine e la deflagrazione è stata innescata dall'apertura della porta.

Il Castello di Brolo si veste di colori vibranti all'ora blu, vegliando sul Mar Tirreno e sulle sagome inconfondibili delle Isole Eolie.

Esplosione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri: la casa satura di gas, la bombola attivata dall'interno, l'irruzione e il crollo. La ricostruzione - Lo sgombero programmato da tempo, le minacce di far saltare il casolare in aria, il gas all'interno dell'abitazione.

Chi erano i tre Carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano: "Dedizione e altruismo" - Il profilo dei tre militari deceduti nella deflagrazione avvenuta nella notte in provincia di Verona, erano in servizio a Padova e Mestre, il Sindacato Sim: "Vici ..."

Esplosione a Castel D'Azzano: crolla un casolare, tre militari morti e numerosi feriti - Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: tre carabinieri muoiono e tredici tra militari e agenti rimangono feriti.