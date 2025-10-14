Esplosione a Castel d' Azzano Mattarella | Profondo dolore per la scomparsa dei tre carabinieri

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari morti, il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano (Verona). Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazi - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Castel D’Azzano: tre Carabinieri morti e 13 feriti nell’esplosione di un casolare durante un’operazione di sgombero. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X

Castel d’Azzano, lo sgombero diventa una strage: tre carabinieri uccisi e 13 feriti nell’esplosione di una casa - Una esplosione di un casolare a Castel d'Azzano nel veronese ha ucciso 3 carabinieri durante uno sgombero. Secondo panorama.it

Castel d’Azzano, esplosione durante sgombero: chi sono i carabinieri morti - Erano in servizio a Padova e a Mestre i tre carabinieri morti oggi a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, nell'esplosione di un casolare ... Lo riporta msn.com

Esplosione a Castel d'Azzano, lo solidarietà di Cirielli e Fico - «Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri rimasti vittime dell'esplosione avvenuta oggi a Castel d'Azzano, nel veronese. msn.com scrive