Esplosione a Castel d' Azzano Mattarella | Profondo dolore per la scomparsa dei tre carabinieri

Padovaoggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dei tre militari morti, il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

esplosione castel d azzanoCastel d’Azzano, lo sgombero diventa una strage: tre carabinieri uccisi e 13 feriti nell’esplosione di una casa - Una esplosione di un casolare a Castel d'Azzano nel veronese ha ucciso 3 carabinieri durante uno sgombero. Secondo panorama.it

esplosione castel d azzanoCastel d’Azzano, esplosione durante sgombero: chi sono i carabinieri morti - Erano in servizio a Padova e a Mestre i tre carabinieri morti oggi a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, nell'esplosione di un casolare ... Lo riporta msn.com

esplosione castel d azzanoEsplosione a Castel d'Azzano, lo solidarietà di Cirielli e Fico - «Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri rimasti vittime dell'esplosione avvenuta oggi a Castel d'Azzano, nel veronese. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Castel D Azzano