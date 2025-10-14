Esplosione a Castel D’Azzano il pm | Esito inaspettato Due ustionati uno è scappato Piantedosi | Bilancio terribile
Roma, 14 ottobre 2025 – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. L'esplosione ha provocato il crollo della struttura. Risultano feriti altri 13 tra carabinieri, vigili del fuoco e alcuni agenti di polizia. "E' una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da parte mia c'è un dolore incredibile". E' il primo commento del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto dell'esplosione. "Dovevamo eseguire - ha aggiunto - un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare durante un’operazione di sgombero. Una donna avrebbe innescato l’ - X Vai su X
Brolo: Il Castello Normanno che Brilla di Colori su Eolie! Un'esplosione di storia e luce! Il Castello di Brolo si veste di colori vibranti all'ora blu, vegliando sul Mar Tirreno e sulle sagome inconfondibili delle Isole Eolie. Qual è il tuo colore preferito in questa - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione a Castel D’Azzano, il pm: “Esito inaspettato. Due ustionati, uno è scappato”. Piantedosi: “Bilancio terribile” - Il procuratore capo: "Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov”. Segnala quotidiano.net