Esplosione a Castel d' Azzano chi erano i tre carabinieri morti durante lo sgombero
Tre carabinieri - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - sono morti in un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Erano intervenuti per sgomberare un’abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato. I feriti in totale sono 15: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco impegnati nelle operazioni. Dietro all’esplosione ci sono tre fratelli (due uomini e una donna, fermati dalle Forze dell'Ordine) già noti per due episodi con la stessa dinamica avvenuti un anno fa. Sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Le fiamme altissime, le macerie, i muri sbriciolati dopo l'esplosione di un casolare a Castel D'Azzano. Tre carabinieri sono morti, i feriti sono almeno una quindicina, l'esplosione è stata sentita nel raggio di 5 km. Fermati i tre fratelli che vivevano nell'abitazione - facebook.com Vai su Facebook
Un commosso pensiero di vicinanza all'Arma dei @_carabinieri_ e ai familiari dei 3 carabinieri morti in servizio stamattina a Castel D’Azzano. Un augurio di pronta guarigione a poliziotti, carabinieri e @vigilidelfuoco rimasti feriti nell’esplosione #14ottobre - X Vai su X
Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile" ... Secondo tg.la7.it
Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: i resti del casolare distrutto a Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Lo riporta ilgazzettino.it
La dinamica dell’esplosione a Castel D’Azzano. Piantedosi: “Probabile sia stata attivata una bombola di gas” - Il procuratore capo: "Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov”. Secondo quotidiano.net