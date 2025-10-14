Esplosione a Castel d' Azzano chi erano i tre carabinieri morti durante lo sgombero

Tre carabinieri - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - sono morti in un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Erano intervenuti per sgomberare un’abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato. I feriti in totale sono 15: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco impegnati nelle operazioni. Dietro all’esplosione ci sono tre fratelli (due uomini e una donna, fermati dalle Forze dell'Ordine) già noti per due episodi con la stessa dinamica avvenuti un anno fa. Sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

