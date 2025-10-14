Esplosione a Castel d' Azzano chi erano i tre carabinieri morti durante lo sgombero

Tg24.sky.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre carabinieri - Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello - sono morti in un'esplosione a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Erano intervenuti per sgomberare un’abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato. I feriti in totale sono 15: 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco impegnati nelle operazioni.   Dietro all’esplosione ci sono tre fratelli (due uomini e una donna, fermati dalle Forze dell'Ordine) già noti per due episodi con la stessa dinamica  avvenuti un anno fa. Sono agricoltori e allevatori con problemi finanziari e ipotecari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

esplosione a castel d azzano chi erano i tre carabinieri morti durante lo sgombero

© Tg24.sky.it - Esplosione a Castel d'Azzano, chi erano i tre carabinieri morti durante lo sgombero

Leggi anche questi approfondimenti

esplosione castel d azzanoEsplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile" ... Secondo tg.la7.it

esplosione castel d azzanoEsplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: i resti del casolare distrutto a Castel D'Azzano VIDEO - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è ... Lo riporta ilgazzettino.it

esplosione castel d azzanoLa dinamica dell’esplosione a Castel D’Azzano. Piantedosi: “Probabile sia stata attivata una bombola di gas” - Il procuratore capo: "Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov”. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Castel D Azzano