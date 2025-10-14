Esplosione a Castel D’Azzano a Verona | 3 carabinieri morti 13 feriti

La deflagrazione è avvenuta all’apertura della porta: la casa era satura di gas. Tre carabinieri morti, 13 feriti tra le forze dell’ordine. Due fratelli fermati, uno in fuga.. Un’operazione di sgombero si è trasformata in tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti a causa di un’esplosione in una casa colonica occupata da tre fratelli sessantenni. Come sono andati i fatti. Le forze dell’ordine erano arrivate per eseguire uno sgombero programmato, dopo settimane di tensione e minacce da parte degli occupanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Altre letture consigliate

Tragedia a Castel d’Azzano: tre Carabinieri morti e tredici feriti in un’esplosione durante una perquisizione. Fermati due fratelli, ricercato il terzo. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X

Brolo: Il Castello Normanno che Brilla di Colori su Eolie! Un'esplosione di storia e luce! Il Castello di Brolo si veste di colori vibranti all'ora blu, vegliando sul Mar Tirreno e sulle sagome inconfondibili delle Isole Eolie. Qual è il tuo colore preferito in questa - facebook.com Vai su Facebook

Esplosione durante lo sgombero di una palazzina a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri e 15 feriti: fermati fratello e sorella. «Lei ha provocato la deflagrazione» - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un ... Riporta ilgazzettino.it

Carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano: si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà - I tre carabinieri rimasti vittime nell'esplosione di Castel d'Azzano sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, ... Riporta corriereadriatico.it

Tragedia a Castel d’Azzano: esplosione durante uno sgombero, muoiono tre carabinieri - Feriti 13 tra agenti e militari, arrestati due occupanti: una terza persona è in fuga. laprovinciadivarese.it scrive