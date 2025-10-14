Esplosione a Castel D' Azzano 15 feriti tra carabinieri e poliziotti | nessuno è in pericolo di vita

Le condizioni dei carabinieri e dei poliziotti rimasti feriti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano: tre le vittime tra i militari dell'Arma.

Tre carabinieri sono morti e 13 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano (Verona). Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione.

Tragedia a Castel D'Azzano: tre Carabinieri morti e 13 feriti nell'esplosione di un casolare durante un'operazione di sgombero.

Esplosione, tre carabinieri morti: l'incendio e i soccorsi disperati nel casolare di Castel D'Azzano - Tre carabinieri sono morti e 15 tra militari, agenti di polizia e vigili del fuoco sono rimasti feriti in un'esplosione.

Castel d'Azzano, lo sgombero diventa una strage: tre carabinieri uccisi e 13 feriti nell'esplosione di una casa - Una esplosione di un casolare a Castel d'Azzano nel veronese ha ucciso 3 carabinieri durante uno sgombero.

Esplosione a Castel D'Azzano durante lo sgombero di un casolare. Muoiono tre carabinieri, 15 feriti tra le forze dell'ordine - Procuratore: "Tragedia incredibile"